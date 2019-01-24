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Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneğinde Başkanlığa Hasan Ali Uzun getirildi

Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneğinin olağan genel kurul toplantısında Hasan Ali Uzun başkanlığa seçildi.


Kılıçarslan İlkokulu toplantı salonunda yapılan toplantıya, Sücaaddin Veli Kültür ve Turizm Derneği üyeleri ve misafirler katıldı. Tek listenin katıldığı seçimde, önceki dönem yönetimde olan Hasan Ali Uzun başkanlığa seçildi. Yeni Yönetim Kurulu; Hasan Ali Uzun, Cüneyt Koyun, İnci Erol, Turgut Doğandor, Abdullah Çelik, Levent Erol ve Taner Çoban'dan meydana geldi.


Dernek Başkanlığına seçilen Uzun, yaptığı konuşmada, öncelikle 3 dönem birlikte çalıştıkları İbrahim Balcı'ya ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederek, çok büyük işleri başardıklarını, Sücaaddin Veli Türbe ve Külliyesinin restorasyon çalışmalarının tamamlandığı ve Sücaaddin Veli Anma etkinliklerinin uluslararası düzeyde kutlanır hale getirildiğini belirtti. Ayrıca en büyük teşekkürü Genel Kurul üyelerine yapan Hasan Ali Uzun, verilen bu görevin kendilerini daha büyük projelere yönlendirdiğini, daha çok çalışarak hep birlikte başaracaklarını ifade ederek yeni yöneticilere başarılar diledi.

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