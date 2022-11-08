Suçlularla mücadele çalışmalarında 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından suç ve suçlularla mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Tepebaşı ilçesinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadeleye yönelik çalışmalar yapıldı. Düzenlenen operasyonda E.B., Ö.M.E. ve H.T. isimli 3 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 253 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.