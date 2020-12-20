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Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucunda yakalandı.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucunda yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Örenler mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler belirtilen alana gittiklerinde şüpheliler T.D., H.Ü., M.E. ve H.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanması görüntülere yansırken, yapılan çalışmada yedi ayrı noktayı kazdıkları tespit edilen olayda 2 adet dedektör, 2 adet kulaklık ve 1 adet keser ele geçirildi.


Yakalanan şüpheliler hakkında maske takmamak fiilinden dolayı her bir şahsa ayrı ayrı 900 TL olmak üzere toplam 3 bin 600 TL idari para cezası da uygulandı. Öte yandan şüpheliler, 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na' muhalefet suçundan gözaltına alındı. İlçe jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı üzerine ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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