Sudanlılar Eskişehir'de buluştu

Eskişehir'de eğitim gören Sudanlı öğrenciler İl Göç İdaresi Müdürlüğünün organize ettiği programda bir araya geldi.

Gerçekleştirilen programa Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, Göç İdaresi İl Müdürü Gökhan Akyıldız, Göç Uzmanı Muhammet İzmir ve Eskişehir'de okuyan yaklaşık 30 lisans yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı. Programa katılan Türkiye'nin Sudan Büyükelçisi İrfan Neziroğlu, "Türkiye ile Sudan arasında çok güçlü tarihi ve kültürel bağlar var. Sultan Ali Dinar ve Sudanlı Musa (Zenci Musa) gibi ortak kahramanlarımız var. Son 1 yılda siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz büyük bir ivme kazandı. Eğitim, sağlık, savunma, ticaret, enerji ve madencilik başta olmak üzere birçok alanda hem siyasi hem de teknik seviyede ziyaretler, eğitim programları devam ediyor. Hem Türkiye'deki, hem de Sudan'daki sivil toplum kuruluşlarımız da Sudanlı kardeşlerimize destek oluyor. Türkiye burslarıyla lisans, yüksek lisans ve doktora yapan siz kardeşlerimizden beklentimiz hem okurken, hem de mezun olduktan sonra iki ülke ilişkilerini daha da ileriye taşımanızdır” diye konuştu.

Eskişehir İl Göç İdaresi Müdürü Gökhan Akyıldız da "Gönül insanları olan Sudanlılarla bir araya gelmekten gurur duyuyoruz. İlimizde Anadolu Üniversitesi ve Osmangazi Üniversitesinde eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile her zaman irtibat halindeyiz. Bugün Sudan'ın başkenti Hartum'dan, Nyala'dan yüzlerce öğrenci kardeşimiz Türkiye'de çeşitli üniversitelerde eğitim görüyor. Bu kardeşlerimiz ileride, Türkiye ile Sudan arasında güzel köprülerin kurulmasına vesile olacaktır" açıklamasında bulundu.