İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Sui Generis Tiyatro' Türkiye'nin her yerinde

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan ve adından sıklıkla söz ettiren ‘Sui Generis Tiyatro’, 10’ncu yılında Türkiye’nin farklı illerinde oyunlarını sergilemeye devam ediyorBurhaniye Belediyesi ve Bağımsız Tiyatro Birliği organizasyonu ile gerçekleşen buluşmada; ‘Sui Generis Tiyatro’, 2 farklı oyunu ile davet edildi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan ve adından sıklıkla söz ettiren ‘Sui Generis Tiyatro', 10'ncu yılında Türkiye'nin farklı illerinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor


Burhaniye Belediyesi ve Bağımsız Tiyatro Birliği organizasyonu ile gerçekleşen buluşmada; ‘Sui Generis Tiyatro', 2 farklı oyunu ile davet edildi. ‘Güldürüklü Temaşa' ve ‘12 Öfkeli' oyunları ile; Burhaniye Seyircisi ile buluşan tiyatro, seyirciden tam not aldı. Oyunun yönetmenliğini, Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş üstleniyor. Oyunda ışık tasarımı Kutan Gökkaya , hareket düzeni ise Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi.


10 yıldır faaliyet sürdüren tiyatro, her yerde olduklarını ve olacaklarını ısrarla vurguluyor. Tiyatronun yaşanabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve adaletin ancak sanatla sağlanabileceğini savunan Sui Generis Tiyatro; gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla, sezon içerisinde dikkat çekmeye devam edecek.


Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'e de teşekkürlerini sunan grup sorumlusu Av. Hüseyin Akçar, tiyatronun simgesi olan maskları hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.