‘Sui Generis Tiyatro', yeni sezona güçlü ve hızlı bir şekilde başladı

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde 2009 yılında kurulan ve adından sıklıkla söz ettiren ‘Sui Generis Tiyatro'; ‘!2 Öfkeli' adlı oyunu ile 2019-2020 sezonunu başlattı.

Oyunun yönetmenliğini Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş üstleniyor. Oyunda ışık tasarımı Kutan Gökkaya, hareket düzeni ise Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi. On yıldır Eskişehir ve civar illerde faaliyet sürdüren tiyatro, her yerde olduklarını ve olacaklarını ısrarla vurguluyor. Tiyatronun yaşanabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve adaletin ancak sanatla sağlanabileceğini savunan Sui Generis Tiyatro, gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla, sezon içerisinde dikkat çekmeye devam edecek. Oyuna Atayurt Anadolu ve Fen Lisesi, Genç Ufuk Koleji, Eskişehir Anadolu Lisesi, Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin yanı sıra, vatandaşların ilgisi fazlaydı.Oyun sonrasında; öğrencilerle fotoğraf çekilen Sui Generis Tiyatro oyuncuları, yeni sezonda, yeni oyunlarla izleyicilerin karşısına çıkacaklarını belirttiler.