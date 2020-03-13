Sui Generis Tiyatro'dan ‘Millî Mücadele'nin 100. Yılına' özel tiyatro oyunu

Her sezon farklı tarzdaki oyunları ile seyirci karşısına çıkan tiyatro grubu; bu sezonda uyarlaması ve yönetmenliğini Şehir Tiyatroları'nın başarılı sanatçısı Hakkı Kuş'un üstlendiği ‘Cevahir' adlı oyununu, Anadolu Üniversitesi Sinema Anadolu Salonu'nda seyirciyle buluşturdu. Oyunun koreografisi, tiyatro grubunun kurucusu Av. Hüseyin Akçar tarafından yapıldı.

‘Cevahir' adlı tiyatro oyunun metni; ‘1'nci Dünya Savaşı' ve ardından gelen ‘Kurtuluş Savaşı' dönemi arasında tarihsel-kurgusal bir bağlantı kurularak oluşturuldu. Bu kurgusal bağlantıda; Nâzım Hikmet, Ârif Nihat Asya, Mehmed Âkif Ersoy, Ahmed Ârif, Bertolt Brecht, Yaşar Kemal, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Âşık Veysel Şatıroğlu, Alistair John Taylor, Paul Eluard gibi Türk ve Dünya Edebiyatının değerli kalemlerinin eserlerini, belli bir estetik anlayış ve mantık dizgesi içerisinde sunuldu.

İlk defa 35 kişinin aynı sahnede olacağını ve bundan dolayı heyecanlı olduklarını belirten tiyatro kurucusu ve koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘'Bu ‘Cevahir' adlı oyun, Sui Generis Tiyatro için önemlidir. ‘Millî mücadelenin 100. Yılına' özel hazırlandı ve seyirci de duygulu bir şekilde izledi'' dedi.