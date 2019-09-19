Sui Generis Tiyatro'ya iki ödül

Uluslararası Tiyatro Festivalinde ödüle layık görüldü.

İstanbul Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nde Eskişehir'i temsil eden tiyatro ekibi, kente ödüller ile döndü. İstanbul Maltepe Belediye'sinin organize ettiği ve İtalya, Romanya, Almanya, Sırbistan, Gürcistan, KKTC, Azerbaycan, Özbekistan ile Türkiye'den 30'un üstünde oyunun davet edildiği 2. Uluslararası Tiyatro Festivaline '12 Öfkeli' adlı oyunu ile katılım sağlayan ekip sergilediği oyun ile izleyicilerden tam not aldı. Değerlendirmeler sonunda Sui Generis Tiyatro oyuncusu ve koordinatörü Av. Hüseyin Akçar 'Emek Ödülü'ne, oyunun yönetmeni Eskişehirli Tiyatro Sanatçısı Hakkı Kuş ise 'En İyi Yönetmen' ödülüne layık görüldü. Ödülü alan Av. Hüseyin Akçar, Sui Generis Tiyatro olarak gururlu olduklarını, sorumluluklarının arttığını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi`nde gerçekleştirilen törende ödüller Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Ukrayna/Herson Devlet Tiyatrosu Müdürü Aleksandr Kniga tarafından takdim edildi.