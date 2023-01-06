Sulama ekipmanı çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de bir sulama kooperatifine ait ekipmanları çaldığı tespit edilen şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na 5 Ocak günü Yakakayı Mahallesi'nde hırsızlık olayı gerçekleştiği ihbarı yapıldı. Yapılan incelemelerde O.T. isimli şüphelinin kullandığı otomobil içerisinde, çalıntı olduğu anlaşılan sulama kooperatifine ait 1 adet pik döküm glob vana ve çeşitli sulama ekipmanları olduğu tespit edildi. Çalıntı malzemelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.