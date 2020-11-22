İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sulama kanalına dökülen çöpler tedirgin ediyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin girişindeki sulama kanalının çevresine gelişigüzel atılan çöpler ve yiyecek artıkları çirkin görüntüler oluşturdu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin girişindeki sulama kanalının çevresine gelişigüzel atılan çöpler ve yiyecek artıkları çirkin görüntüler oluşturdu.


Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde bulunan sulama kanalı ve çevresine atılan çöp, yiyecek artıkları ve karton kutular görüntü kirliliği oluşturdu. Civardaki seralar ve tarım arazilerini sulamada kullanılan kanalın etrafındaki pislik adeta pes dedirtti. Kanal kenarındaki bazı çöplerin suya kadar indiği gözlendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.