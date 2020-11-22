Sulama kanalına dökülen çöpler tedirgin ediyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin girişindeki sulama kanalının çevresine gelişigüzel atılan çöpler ve yiyecek artıkları çirkin görüntüler oluşturdu.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin girişinde bulunan sulama kanalı ve çevresine atılan çöp, yiyecek artıkları ve karton kutular görüntü kirliliği oluşturdu. Civardaki seralar ve tarım arazilerini sulamada kullanılan kanalın etrafındaki pislik adeta pes dedirtti. Kanal kenarındaki bazı çöplerin suya kadar indiği gözlendi.