İhlas Haber Ajansı

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Sulama kanalındaki kirlilik pes dedirtti

Eskişehir’in Sümer Mahallesi’nde bulunan sulama kanalındaki ilginç atıklar dikkat çekti.

Eskişehir'in Sümer Mahallesi'nde bulunan sulama kanalındaki ilginç atıklar dikkat çekti.


Eskişehir'de farklı bölgelerden geçen sulama kanalının Sümer Mahallesi'nde bulunan bölümündeki malzemeler göze çarptı. Araç lastiği ve trafik uyarı konisi gibi eşyaların yer aldığı kanal, görenleri hayrete düşürdü. Ayrıca kanalın kıyı bölümünde biriken çeşitli plastik atıklar da dikkat çekti. Suyun korunması için düzenli olarak temizlik çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten mahalleliler, ortaya çıkan çirkin görüntülere tepki gösterdi.

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