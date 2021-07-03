Sünnet düğünü öncesi traktörü süsleyerek çocuğu gezdiriyorlar

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka Mahallesi'nde yıllardır süren düğün öncesi gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Mahallede sünnet düğünleri öncesinde, sünnet çocuğunun süslenen traktörle bir yakınına giyinmeye götürülmesi geleneği halen devam ediyor. Yöresel olarak çalınan davul, zurna ile komşu kadınları ve çocukları traktör römorkuna binerek türküler eşliğinde oynayarak Kırka sokaklarında dolaştırılıyor, ardından bir yakının evine varıldığı zaman ise o evde çocuğa sünnet elbisesi giydirilerek evin önünde yöresel müzik eşliğinde annesi ve yakınları sünnet çocuğuyla doyasıya oynuyor. Ardından tekrar çocuk, davul, zurna eşliğinde kendi evine getiriliyor. Kırka'da düğünü olan sünnet olan çocuk Zekai Demir'in annesi Ummahan Demir, geleneği yaşattıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Küçüklüğümüzden beri bildiğimiz bir adetimiz. Düğünlerde sürekli olmasa da bu geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Bunlar bizleri ve yakınlarımızı mutlu ediyor" dedi.