İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüphelenilerek durdurulan şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde yapılan arama sonucu uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma esnasından durumundan şüphelenilen F.G. isimli şahıs durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında 15,45 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli F.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.