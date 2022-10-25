Şüpheli 4 şüpheli çalıntı otomobil, uyuşturucu madde ve silah ile birlikte yakalandı

Eskişehir'de 4 şüpheli, çalıntı otomobil, uyuşturucu madde ve silah ile birlikte yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen çalışmalarda 4 şüpheli yakalanırken, 1 adet çalıntı otomobil, bir miktar uyuşturucu madde, 1 adet pompalı tüfek ile 6 mermi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.E., F.A., N.G. ve V.A. isimli 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrendi.