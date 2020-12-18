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Şüpheli araçta 27 yasa dışı göçmen yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daha önce göçmen kaçakçılığı suçuna karışan ve takibe alınan minibüsten bu kez 27 yasa dışı göçmeni yakaladı.


Edinilen bilgiye göre 17 Aralık 2020 günü saat 06.00 sıralarında daha önce göçmen kaçakçılığı suçuna karışan ve takibe alınan minibüs Eskişehir'e girişi İnönü İlçe Emniyet Amirliğine bildirildi. İlçe girişindeki İstasyon kavşağında durdurulan şüpheli araçta, şoförle birlikte toplam 28 yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından gerekli soruşturmanın yapılması için araç il merkezine getirildi. Şahıslar ile tercüman eşliğinde yapılan mülakatlarda, A.A isimli yabancı uyruklu şahsın geçici koruma kimlik belgesinin olduğu, 27 yabancı uyruklu şahsın ise herhangi bir kaydının olmadığı, yasa dışı göçmen olduğu tespit edildi.


Araç sürücüsüne toplamda usulsüz yolcu taşımak ve diğer maddelerden 2 bin 692 TL, araç ruhsat sahibine bin 228 TL para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi. Yabancı uyruklu şahıslar gerekli işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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