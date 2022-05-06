Şüpheli araçta kesici alet ve uyuşturucu bulundu

Eskişehir'de jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 2 adet kesici alet ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ekiplerince Rahmiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye faaliyeti esnasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta bulunan Y.O.T., E.İ. ve yabancı uyruklu A.K. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta arama yapıldı. Arama neticesinde, yabancı uyruklu A.K isimli şahsın üzerinde alüminyum folyoya sarılı 2 gram metamfetamin ve 1 adet PAYP olarak bilinen uyuşturucu kullanma aparatı, araçta ise 1 adet kelebek bıçak ve 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 3 şüpheli hakkında “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, satın almak ve kabul etmek” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanuna Muhalefet” suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.