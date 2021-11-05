Şüpheli araçta uyuşturucu madde ve silah çıktı

Eskişehir'de bekçilerin şüphe üzerine durdurdukları, içerisinde 4 kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünce ilçe genelinde farklı saatler ve mahallelerde halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla asayiş uygulamaları yapılıyor. Bu kapsamda önceki gece saat 21.40 sıralarında Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi yaya devriyeler tarafından Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Yapılan incelemede içerisinde O.Ö., M.Ş., A.A. ve İ.S. isimli şahısların olduğu aracın gözle görülür kısmında 26 adet sentetik ecza hap, 2 adet tabanca ve 13 adet fişek ele geçirildi. Konu hakkında tahkikat başlatıldı.