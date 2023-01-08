İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli araçtan 3 adet silah ve fişek ele geçirildi

Eskişehir’de içerisinde arama yapılan şüpheli araçtan 3 silah ve 51 fişek ele geçirildi.

Eskişehir'de içerisinde arama yapılan şüpheli araçtan 3 silah ve 51 fişek ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda bir araç durduruldu. B.E.E. isimli şüpheliye ait olan araçta yapılan aramada; 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ve 51 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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