Şüpheli araçtan ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de ihbar üzerine jandarma ekiplerince takibe alınan bir şahsın üzerinde ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alpu İlçesi'ne giden bir araçta ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı alındı. Ağapınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde şüpheli araç durduruldu. Araçta ve sürücü U.B.'nin üzerinde yapılan aramalar sonucu 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 28 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen tabancaya el konulurken şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.