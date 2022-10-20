İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahıslar silahlarla yakalandı

Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüpheli silahlarla yakalandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 şüpheli silahlarla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.


Operasyonda yakalanan H.G.A ve S.D., isimli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.D.'nin, ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek' suçundan aranması olduğu da öğrenildi.

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