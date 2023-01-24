Şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu 4 şüpheli yakalanırken, 4 adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma düzenlendi. Çalışmalar sonucu A.C.K., Y.O., A.İ.E. ve Ç.K. isimli şüpheliler yakalanırken, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Ç.K. isimli şahsın adliyeye sevk edildiği öğrenildi.