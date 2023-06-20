Şüpheli şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 kişi yakalanırken, 2 kişinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla şüpheli şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, ‘Silahla Tehdit' ve ‘Basit yaralama' suçlarından toplamda 2 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.S. isimli firari şahıs yakalandı.

Ayrıca çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan H.Ö. ve E.E. isimli şahısların üzerinden toplamda 2 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Y.S. isimli firari şahıs cezaevine teslim edilirken, H.Ö. ve E.E. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.