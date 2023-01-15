İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahıslara yönelik operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik operasyonda 12 kişi yakalanırken, tabanca, tüfek, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik operasyonda 12 kişi yakalanırken, tabanca, tüfek, hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Durumundan şüphelenilerek durdurulan ve farklı suçlardan aranma kaydı bulunan A.S., Z.K., M.T., H.B., A.H., İ.İ., B.A., Ç.A., H.E., M.A.G., G.E., Ö.F.Ç. isimli 12 şahıs yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, esrar, uyuşturucu hap, metamfetamin ve hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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