İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahıslardan çalıntı motosiklet ve tabanca ele geçirildi

Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile 21 adet mermi ele geçirildi.


Yakalanan S.D., H.Ç. ve K.K. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

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