Şüpheli şahıslardan çalıntı motosiklet ve tabanca ele geçirildi

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmada 3 kişi yakalanırken, 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı ilçesinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet ruhsatsız tabanca ile 21 adet mermi ele geçirildi.

Yakalanan S.D., H.Ç. ve K.K. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.