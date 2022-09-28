İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Şüpheli şahısların üzerinde 7 adet tabanca ele geçirildi

Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik operasyonda 7 kişi hakkında işlem yapılırken, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik operasyonda 7 kişi hakkında işlem yapılırken, 7 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan 7 şahsın üzerinden faklı çaplarda 7 adet ruhsatsız silah ile 24 adet mermi ve 1 adet sahte polis kimliği ele geçirildi.


Üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen H.A.K., M.A., M.Ş., T. Y., O. T., S. B. ve T. G. isimli şüphelilerin hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.