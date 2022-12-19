Şüpheli şahısların üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de bekçiler tarafından şüphe üzerine durdurulan 4 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği H.U., O.K., A.Y. ve Ü.E. isimli şüphelileri durdurdu. Şahısların yapılan üst aramasında, 35,69 gram metamfetamin, 1,61 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Şüpheli şahıslara ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçu çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi.