Şüpheli şahısların üzerinden silah, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir'de şüpheli şahıslara yönelik operasyonda yakalanan 2 kişinin üzerinde silah, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma düzenlendi. Çalışmalar esnasında 2 şüpheli şahsın üzerinde bulunan, 2 adet ruhsatsız tabanca, 26 adet mermi, bir miktar uyuşturucu madde ve 42 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Şüpheli İ.K. ve C.K. hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.