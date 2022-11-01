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Şüpheli şahıstan silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma düzenledi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araçta bulunan şüpheli L.Ş.'nin yapılan kimlik sorgusunda, ‘Kenevir Ekimi' suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin, aracından aracında yapılan aramada ise 1 adet tabanca, 6 adet mermi ve 20 gram esrar ele geçirildi.


Şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

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