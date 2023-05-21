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Şüpheli şahıstan tabanca ve tüfek ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan şahsın aracında ve üstünde yapılan aramada tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın aracında ve üstünde yapılan aramada tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan B.İ. isimli şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada, 1 adet tabanca ve 9 mermi, 1 adet pompalı tüfek ve 2 adet dolu tüfek mermisi ele geçirildi.


Şahıs hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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