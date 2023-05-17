Şüpheli şahsın aracında 168 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucu kaçak yollardan temin edilen 168 adet elektronik sigara ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi. Tepebaşı İlçesi Hisar Mahallesi'nde kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigaraları müşteri buldukça sattığı belirlenen M.F.F. adlı şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan şüpheli şahsın aracında yapılan arama sonucu, 168 adet bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.