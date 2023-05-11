İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahsın aracında 50 adet kaçak elektronik sigara bulundu

Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 50 adet bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara ele geçirilirken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 50 adet bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara ele geçirilirken, şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri Odunpazarı İlçesi Ağapınar mahallesinde şüpheli bir şahsın kaçak yollardan temin ettiği bandrolsüz ve elektronik sigaraları müşteri buldukça piyasaya sürerek satış yapacağını ve haksız kazanç elde sağlayacağı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahsın aracında yapılan aramada 50 adet bandrolsüz ve hologramsız elektronik sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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