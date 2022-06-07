Şüpheli şahsın üzerinde silah ele geçirildi

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde silah ele geçirildi.
Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde silah ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Tepebaşı İlçesi'nde şüphelenilen bir şahıs durduruldu. Şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet mermi ele geçirildi.
Şüpheli R.K. hakkında ‘Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler' hakkında kanun çerçevesinde işlem başlatıldığı öğrenildi.