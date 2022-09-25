Şüpheli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca ve mermiler ele geçirildi

Eskişehir'de yunus timlerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timlerince Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda suç önleme faaliyetleri çerçevesinde uygulama yapıldı. Bulvar üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda 1 adet ruhsatsız tabanca ve silaha ait 9 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.