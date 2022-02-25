İhlas Haber Ajansı

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Şüpheli şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Eskişehir’de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın üzerinden, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Güllük Mahallesi'ndeki uygulama sırasında B.A., isimli bir şahsın durumunda şüphelenerek durdurdu. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 6 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen B.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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