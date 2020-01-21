Şüpheli tavırlar sergileyen şahsın aracından pompalı tüfek çıktı

Eskişehir'de, park halinde bulunan bir aracın içindeki şahsın tavırlarından şüphelenen polis ekiplerince araçta yapılan aramada ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre; cadde üzerinde devriye faaliyeti gerçekleştiren polis ekipleri, park halinde çalışır vaziyette duran araç içerisinde şüpheli tavırlar sergileyen şahsı fark etti. Ekipler, yapılan GBT sorgusunda şüphelinin C.Ş. isimli şahıs olduğunu belirledi. Ardından araç içerisinde gerçekleştirilen kontrollerde, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Öte yandan C.S. adlı şüphelinin, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan arandığı da polis ekiplerince tespit edildi.