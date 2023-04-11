Sürdürülebilir şirketler ile işbirliği yapan OEDAŞ'a CDP'DEN tam not

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarik zincirindeki tüm paydaşlarının çevre, sosyal ve yönetişim dengelerini gözeten elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, CDP'nin Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi (SER) programının 2022 yılı değerlendirmesinde bir önceki yılki skorunu koruyarak A derecesini yineledi.

Elektrik dağıtım sektöründe A derecesine sahip tek şirket unvanını da koruyan OEDAŞ aynı zamanda SER'de bu skoru elde eden 19 Türk şirketi arasında yer aldı. Faaliyet ve yatırımlarıyla sürdürülebilir değer oluşturmayı amaç edinen elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ), başta tedarikçileri ve taşeronları olmak üzere tüm paydaşlarının çevre, sosyal ve yönetişim dengelerini gözetmesini dikkate alıyor. Bu çerçevede paydaşları ile iş birliği yapıp projeler geliştiren OEDAŞ, kâr amacı gütmeyen Londra merkezli uluslararası bir kuruluş olan CDP (Carbon Disclosure Project) tarafından yapılan Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi (SER) programının 2022 yılı değerlendirmesinde A derecesi elde ederek, 2021 yılında ulaştığı skoru korudu. Elektrik dağıtım sektöründe A derecesine sahip tek şirket olan OEDAŞ ayrıca SER'de bu skoru elde eden 19 Türk şirketi arasında yer aldı.

“Paydaşlarımız için rol model olmayı hedefliyoruz”

Sürdürülebilirlik stratejileri ve bu çerçevede paydaşlarıyla oluşturdukları ilişki yönetimi hakkında bilgi veren OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde operasyonlarımızı yürütürken çevre ve toplumu gözetiyor, inovatif ve etik bir iş modeli ile kesintisiz hizmet vermeyi, akıllı şebeke yatırımlarıyla sürdürülebilir değer oluşturmayı ve etkin enerji yönetimi prensibi ile bölgeye katkı sunmayı amaçlıyoruz. Ancak sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için tek başımıza hareket etmenin yeterli olmadığını biliyoruz. Bu yaklaşımla başta tedarikçi ve taşeronlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımız için bir rol model olma gayreti ile hareket ediyoruz” dedi.

Yalçın bu çerçevede yaptıkları çalışmaları şu sözlerle anlattı;

“Taşeronlarımızın çevre, sosyal ve yönetişim dengelerini gözeterek, insan haklarına saygılı bir zeminde durmalarını, onlarla sürdürülebilir bir iş ilişkisi kurmanın ön şartı olarak konumlandırıyoruz. Tedarikçilerimizi de karbon ayak izi konusunda iyileştirme yapmalarına yönelik teşvik ediyoruz. Ayrıca satın aldığımız ürünlerin minimum çevre etki oluşturması için projeler geliştiriyor, yeniden kullanım ve geri dönüşüme uygun tasarımlar planlıyor, geri dönüştürülmüş madde kullanımını artırma çalışmaları yürütüyor ve böylece tüm satın alma faaliyetlerimizi, sürdürülebilirlik kriterleri ile daha iyiye taşıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın neticesinde CDP SER'de en yüksek derece olan ‘A' notumuzu koruduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımıza aralıksız olarak devam edecek, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için paydaşlarımızla iş birliğimizi sürdüreceğiz.”

OEDAŞ hem tedarikçi ilişkileri hem de iklim değişikliği derecelendirmesine katılıyor

Gönüllü şirketlerin doğal kaynakları ve doğal sermayeyi nasıl kullandıklarını, faaliyetleriyle sınırlı kaynakların yeniden üretimini nasıl etkilediklerini ve bu alandaki risklerini nasıl yönettiklerini yatırımcılara raporlamalarına aracılık eden CDP; tedarikçi ilişkileri, iklim değişikliği, su güvenliği, ormanlar ve şehirler olmak üzere toplam beş programda inceleme yapıyor. OEDAŞ, tedarikçi ilişkilerinin yanı sıra iklim değişikliği programı değerlendirmesine de katılan tek dağıtım şirketi.