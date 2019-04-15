Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali başlıyor

Ulusalda 11'incisi, Eskişehir Yerelde 4'üncüsü yapılacak Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali (SYFF) bu yıl da ETOS ve İMO paydaşlığıyla 24-27 Nisan tarihleri arasında da izleyicilerle buluşuyor.

İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Deniz Kılıç, Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği Başkanı Nihal Bağcı ortak yaptıkları basın toplantısında festivalin içeriğini anlattılar. Gezegenin gittikçe kirlenip yok edildiğini vurgulayan ETOS Başkanı Nihal Bağcı, “Buna bir dur demek gerekli. İşte böyle duyarlı insanların emekleri ile ortaya çıkmış, kolektif bir çabanın ürünü olan, son derece önemli, farkındalık yaratan, düşündüren belgesel filmler Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ile gösterime giriyor. Sürdürülebilir yaşam; Bireyin, toplumun dünyanın sınırlı olan doğal ve enerji kaynaklarını etkin, özenli sorumlu bir şekilde, kullanması ve kullandırması gereken bir yaşam felsefesidir” dedi.

Festivalin ana konusunun sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde sağlık, beslenme, tarım, gıda, fiziksel aktivite, eğitim, güzel sanatlar gibi benzeri konulardan oluşturduğunu ifade eden Bağcı şunları söyledi:

“Toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren belgesel film içerikleri ile hekimler, veterinerler, ziraat mühendisleri, gıda mühendisleri, gıda üreticileri, çevre ve enerji alanında hizmet verenler, eğitimciler, sanatçılar, öğrenci, tüm üretici ve tüketicileri farkındalık oluşturmak için katkı sağlamaya davet etmektedir. Sürdürülebilir bir dünyanın mümkün olduğunu, sorunları oluşturan düşünce kalıplarından kurtulup, çözüm odaklı olunması gerektiğini düşünen bireylerin ve kuruluşların gönülden desteği ile gerçekleşen Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'ne katkı veren başta siz basın mensuplarımız olmak üzere tüm destekçilerimize gönülden teşekkür ederiz. Şehrimizde SYFF 6 gün boyunca çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.”

Eskişehir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Deniz Kılıç da, odanın mesleki ve ülke ile şehrin sorunlarının yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikleri de düzenledikleri ve katkı sunduklarını belirterek, “Bu festival, başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Katkıda bulunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederim” dedi.