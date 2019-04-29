Eskişehir'de düzenlenen 'Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali' sona erdi.

Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS) ve İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi (İMO) tarafından 24-27 Nisan tarihleri arasında Tepebaşı Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen festival, yoğun ilgi gördü. Festival, paydaşlara, destekçilere ve emeği geçenlere teşekkür belgelerinin verildiği kapanış töreni ile tamamlandı.

Bazı filmlerin ardından alanında uzman konuşmacıların görüşlerini 4 gün boyunca izleyicilerle paylaştıklarını belirten ETOS Başkanı Nihal Bağcı, programda ayrıca dans gösterileri ve müzik dinletilerinin de olduğunun altını çizdi. Bağcı, "Farklı etkinliklerin olması festivale hareketlilik kattı. Festivale katılım da oldukça yüksekti. ETOS ve İMO olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Katkı veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.