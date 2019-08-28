Sürücü ve öğrenciler dikkat

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Code Event Etkinlik Yönetimi Limited Şirketinin iş birliğiyle 1 Eylül günü saat 09:00'da Ford Otosan Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu ve ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos ve 1 Eylül günü Açık Öğretim Lisesi (AÖL) Sınavı yapılacaktır. Eskişehir Kurtuluş Yarı Maratonu Ulus Anıtı önünden başlayarak; İstasyon Caddesi, Ahmet Kanatlı Caddesi, Basın Şehitleri Caddesi, Vali Ali Fuat Güven Caddesi, Atatürk Bulvarı, Ulusal Egemenlik Bulvarı, Karlıtepe Caddesi, Suadiye Caddesinden dönüş alınarak tekrar aynı güzergahı takiben aynı noktada sona erecektir. Maraton öncesi ve süresince belirtilen güzergahlar üzerinde trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik akışına müdahale edilerek araç trafiğine kapatılacak, ayrıca araç parklarına müsaade edilmeyecektir. 1 Eylül günü saat 09:00'da Eskişehir Kurtuluş Yılı Maratonu nedeniyle yukarıda belirtilen bulvar ve caddeler sabah 07:00 itibariyla araç trafiğine kapatılacağından, 1 Eylül günü saat 09:30 yapılacak olan AÖL Sınavına girecek öğrencilerin maraton etkinliğinden etkilenmeyecek şekilde sınav saatinden önce okullarında olmalarının, ayrıca belirtilen güzergahları kullanacak vatandaşlarımızın alternatif güzergahları kullanmaları (Alternatif: İsmet İnönü-2 Caddesini takiben Fabrikalar Sokak, Üniversite Caddesi, Cengiz Topel Caddesi istikametine; Alternatif: Kütahya Çevreyolu yolu, Ziraat Caddesi, Ulusal Egemenlik Bulvarı Şehir Merkezi istikameti) trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri önem arz etmektedir" diye belirtildi.