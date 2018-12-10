Sürücünün dikkati yangının büyümesini önledi

Eskişehir'de, yol üzerinde seyir halindeyken alev alan şehir içi yolcu otobüs itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ile söndürülürken, olası kazaların de önüne geçildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Eskişehir-Ankara çevre yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 26 GA 277 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, iddialara göre seyir sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı arka tekerleklerinin olduğu bölüm yanmaya başladı. Bu sırada sürücü, aynalardan çıkan dumanı fark ederek otobüsü hemen sağa çekip durdu. Ardından Eskişehir İtfaiyesi ekiplerine durumu bildirdi. Daha sonra Esentepe İtfaiye Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gelerek otobüsün alt kısmında çıkan yangına büyümeden tazyikli su ile müdahale ederek söndürdü.

Öte yandan meydana gelen yangında otobüsün içinde yolcu olmaması derin bir nefes aldırdı.