Sürücünün rahatlığı şaşırttı

Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye caddesindeki kaldırıma park halinde bırakılan SUV tipi araç yayalara geçecek alan bırakmadı. Şehrin merkezi noktalarından olan Reşadiye Camii'nin yaklaşık 50 metre ilerisinde araçlar için koyulmuş ‘Yayalara yol ver' tabelasının altına park edilen arazi aracı pes dedirttirdi. Aracın durakladığı anlamına gelen ‘dörtlü' lambalarını dahi yakmayan sorumsuz araç sürücüsünün, kaldırımın sonunda bulunan engelli rampasını da kapattığı gözlendi. Arazi aracının kapattığı kaldırımdan geçemeyen vatandaşlar araç yolunu kullanmak zorunda kaldı.