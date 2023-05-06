Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüs orta refüje çıktı

Eskişehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir minibüs orta refüjde bulunan ağaca ve trafik levhasına çarparak durabildi.

Kaza, Büyükdere Mahallesi Gençlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre bulvar üzerinde seyreden minibüsün sürücüsü, henüz öğrenilemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan minibüs savrularak orta refüjde bulunan ağaca ve trafik levhasına çarparak durabildi.

Şans eseri kazada hiç kimse yaralanmazken, minibüste ve orta refüjde maddi hasar meydana geldi.