Süt dişi çürükleri tedavi edilmeli

“Süt dişleri” olarak bilinen çocukluk dönemi dişlerinin ilk görevi çocukların düzgün beslenmelerini ve konuşabilmelerini sağlamakken sonraki yıllar içinde sağlıklı ağız ve diş yapısının temeli atılmış oluyor. Ancak anne babalar tarafından çoğu zaman ''Nasıl olsa değişecek'' düşüncesiyle önemsenmeyen süt dişlerindeki çürükler pek çok probleme yol açabiliyor. Acıbadem Eskişehir Hastanesi Pedodonti Uzmanı Sedef Arslan Aksoy, “Sağlıklı bir çocukluk dönemi ve yetişkinlik için süt dişleri de tıpkı kalıcı dişler gibi mutlaka tedavi edilmeli” diyor.

Büyüme ve gelişimi olumsuz etkileyebiliyor

Süt dişleri normal dişlere oranla daha çok organik madde içerdiği için çürümeye daha yatkın oluyor. Çocuklar ilk başlarda dişlerinde oluşan çürümeyi fark edemiyor. Ancak bu çürükler zamanla yemek esnasında ağrı ve acıya sebep oluyor. Çocukların bu ağrı ve acı nedeniyle yemekten kaçındıklarını anlatan Pedodonti Sedef Arslan Aksoy, şöyle devam ediyor: “Süt dişlerinin ilk görevi çocuğun beslenmesine yardımcı olmak. Ancak çürükler nedeniyle ağrı hisseden çocuklar sağlıklı beslenemiyor. Ayrıca diş ağrısı çocukların uyku kalitesini bozuyor. Dişlerindeki çürükler nedeniyle hem yemek yeme hem de uyku problemi yaşayan çocukların büyüme ve gelişimleri olumsuz yönde etkileniyor.”

Psikolojik olarak sorun yaşayabiliyor

Çocukluk döneminde konuşmanın düzgün olabilmesi ve bazı harflerin doğru bir şekilde telaffuz edilebilmesi de süt dişleriyle yakından ilgili. Özellikle konuşmanın öğrenildiği dönemde ön süt dişlerinin eksik olmasının f, v, s, z ve t harflerinin yanlış telaffuz edilmesine neden olacağına dikkat çeken Pedodonti Uzmanı Sedef Arslan Aksoy, “Sağlıksız ağız ve diş yapısına sahip olan çocuklar gülmekten kaçınır. Çürük ya da eksik dişleri nedeniyle çirkin göründüğünü düşünen çocuk psikolojik olarak rahatsızlık hisseder. Yine çürük dişlerin neden olduğu ağız kokusu ve kötü görünüş sebebiyle çocuk sosyal çevresinde arkadaşları tarafından alay konusu olabilir ve dışlanabilir” diye anlatıyor.

Düzenli diş muayenesi çok önemli!

Süt dişlerinde tedavi edilmeyen büyük çürükler çok şiddetli ağrı ve yüz apselerine yol açarak okul çağındaki çocuklarda konsantrasyon problemleri, devamsızlık ve derslerde başarısızlığa sebep olabiliyor. Süt dişlerinin bir görevi de kendisinden sonra gelen kalıcı dişlerin yerini korumak ve kalıcı dişler sürerken onlara rehberlik etmek. Zamanından önce çekilen süt dişleri nedeniyle yandaki dişler oluşan boşluğa doğru kayıyor ve alttan gelecek kalıcı dişlere yer kalmıyor. “Sonuç olarak kalıcı dişler diğer dişleri sıkıştırarak çıkmaya çalışır ya da çene kemiğinde gömülü kalır. Bu da çene yapısında bozukluklara ve dişlerde çapraşıklık meydana gelmesine yol açar.” diye konuşan Pedodonti Uzmanı Diş Hekimi Sedef Arslan Aksoy, çocukların ömür boyu sağlıklı ağız ve dişlere sahip olabilmesi için düzenli olarak çocuk diş hekimi muayenesinin öneminin unutulmaması gerektiğini vurguluyor. Süt dişlerine de dolgu ve kanal tedavisi gibi işlemler yapılabiliyor ve çekilen dişlerin yerine yer tutucu ve çocuk protezi gibi yöntemlerin uygulanabiliyor. Süt dişlerinde tedavi edici yaklaşımlar kadar florür ve fissür örtücü gibi dişleri korumaya yönelik uygulamaların önemli olduğuna dikkat çeken Pedodonti Uzmanı Diş Hekimi Sedef Arslan Aksoy, anne babalara diş sağlığı konusunda çocuklarına rol model olmaları uyarısında da bulunuyor.