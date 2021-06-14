Suudi Arabistan'ın kararı hac malzemesi satıcılarını daha da zora sokacak

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, hac ibadeti sırasında dünyayı etkileyen Korona virüs (Covid-19) nedeniyle alınacak önlemleri açıkladı. Geçen sene çok az sayıda hacı kabul eden ülke bu sene dışarıdan hiç kimseyi kabul etmeyeceğini duyurdu. Pandemi sebebiyle 2 yıla yakın hem mevlit hem de diğer dini etkinliklerin azalmasından zarar gören esnaf, Suudi Arabistan tarafından alınan kararın ardından artık önünü göremiyor.

Yaklaşık 20 yıldır Eskişehir'de hac malzemesi satıcısı olan Cahide Bostan, ticari anlamında Suudi Arabistan'ın kararını değerlendirdi. Geçen sene Haziran ayında verdiği bir röportajda “Hac açılmazsa ufkumuz karanlık” diyen Bostan, üst üste 2 sene hacca kabul edilmemesi sektör olarak çok zor duruma düşeceği belirtti. Cahide Bostan konu ile ilgili, “Son 2 yıldır pandemi dolaysıyla sektör tamamen durdu. Bu noktada sektörümüzün temsilcileri olmaması nedeniyle sesimizin duyulmadığından eminiz. Yetkililer tarafından her hangi bir yardım gördüğümüzü de söyleyemeyiz. Sonuçta biz hediye eşya etiketi alında bu işi yapıyoruz. Daha önce yapılan bir açıklamada Suudi Arabistan açıklanan 60 bin hac kontenjanını ülkeler arasında bölmüştü. Ancak yeni alınan kararla bunu da iptal etti. Dolayısıyla bu yıl da hac ibadeti gerçekleştirilemeyecek. Bu ülkemizdeki ve tüm dünyadaki inanlar adına çok ciddi bir manevi kayıptır. Bu alınan kararlardan önce sektörün yeniden hareketlenmesi bekliyorduk. Ancak bu karar zaten çok ciddi boyutlara varan maddi sorunlarımızı daha da genişletecek” diye kayıt edildi.

“Şu anda hüsrana uğramış durumdayız”

“Pandemi nedeniyle bu sene de haça kabul edilmeyeceği bekliyor muydunuz?” sorusuna yanıt veren Bostan şöyle konuştu:

“Biz açıkçası böyle bir karar beklemiyorduk. Çünkü kutsal olarak kabul edilen 3 dinin diğer merkezleri açıkken sadece Müslümanların haccı gerçekleştirebilecek tek yeri olan Kâbe'nin kapalı olması bizim için çok acı verici bir durum. Ticaret anlamı dışından manevi anlamında da çok sıkıntılı bir durum oldu. Biz çeşitli önlemleri alarak bunun açılmasını bekliyorduk. Ama maalesef şu anda hüsrana uğramış durumdayız.”

“Bizim bir temsilcimiz olmadığı için sesimizi duyuramıyoruz”

Bostan, Türkiye'de hac malzemesi satıcılarını bir araya getiren bir kurumun bulunmaması, sektörün zorluklarını yetkililere karar aktarılmasına engel olduğunu düşünüyor. Cahide Bostan, “Sektör biz hediye eşya etiketi altında bulunduğumuz için de esnafa yapılan birçok destekten de faydalanamıyoruz. Sektör olarak bizi temsil edecek bir kurum olmadığı için de sesimizi duyurulamıyoruz. Şu an durumumuzu anlatabileceğim kelimeleri bulmakta, seçmekte zorlanıyorum gerçekten kötü bir durumdayız çünkü” diye duygularını paylaştı.