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Suya düşen kediyi güvenlik görevlileri kurtardı

Eskişehir’de, Porsuk Çayına düşen kediyi güvenlik görevlileri can simidi ve ağla kurtardı.

Eskişehir'de, Porsuk Çayına düşen kediyi güvenlik görevlileri can simidi ve ağla kurtardı.


Olay, Porsuk Bulvarı Adalar bölgesinde yaşandı. Öğle saatlerinde su kenarında inen bir kedi bilinmeyen bir nedenle Porsuk Çayına düştü. Bölgede görevli olan özel güvelik görevlileri, su içerisinde çırpınan kedinin seslerini duydu. Daha sonra ağ ve can simidini suya indiren ekipler, kediyi su kenarına çekti. Ardından ağ ve can simidi yardımıyla yukarı çıkarılan kedi, koşarak gözden kayboldu.

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