Suyu çekilen kanalda hayvan leşleri bulundu

Eskişehir'de suyu çekilen bir sulama kanalının zemininde koyun ve güvercin leşi bulundu.

Eskişehir'de tarım arazilerini sulamak için kullanılan ve suyu çekilen kanalda 1 güvercin ve 1 koyun ölüsü bulundu. Porsuk Çayı'ndan beslenen kanaldaki su çekilince leşlerin yanı sıra zemindeki çöp ve atıklar da ortaya çıktı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, yayılan kötü koku nedeniyle şikayetçi olduklarını dile getirdi. Kanalda bulunan leşlerin dışında tabandaki çöp ve atıklar; çevredeki tarım arazilerinin sulamasında kullanılan kanalın suyu hakkında akıllarda soru işareti oluşturdu.