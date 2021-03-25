“Suyun Değeri” yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir'de 22 Mart Dünya Su Günü kutlamaları kapsamında düzenlenen “Suyun Değeri” temalı resim ve kompozisyon yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi.

DSİ 3.Bölge Müdürlüğü Avni Nalçacıoğlu salonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, DSİ 3. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Eskişehir, Sakarya, Bilecik, Kütahya illerinde düzenlenip dereceye giren öğrencilere ödülleri, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve DSİ 3. Bölge Müdürü Kağan Şan tarafından verildi.

Resim yarışması birincisi Kütahya Hüsnü Kişioğlu Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Aksugül, ikincisi Kütahya Fatih Ortaokulu öğrencisi Aslı Sakızoğlu, üçüncüsü ise Eskişehir Mahmudiye Ortaokulu öğrencisi Havva Aysu Balkan olarak açıklandı. Mansiyon ödülünün sahibi Kütahya Fethi Güzen İşitme Engelliler Ortaokulu öğrencisi Hilal Kurtkaya oldu.

Kompozisyon yarışması birincisi Eskişehir Hasan Polatkan Ortaokulu öğrencisi Simay Öztürk, ikincisi Kütahya/Tavşanlı Özel Yıldız Ortaokulu öğrencisi Yüsra Sezgin, üçüncüsü Eskişehir TED Koleji öğrencisi Nida Hozan olarak açıklanırken bu kategoride mansiyon ödülünün sahibi, Kütahya Hüsnü Kişoğlu Ortaokulu öğrencisi Hiranur Enigöl oldu.

Kutlamalara Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler, Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammet Gümüş, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Meteoroloji 3.Bölge Müdür Yardımcısı Kadir Kıvrak ile Bölge Müdürlüğü personeli, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı.

Yapılan konuşmalar ve DSİ 3.Bölge Müdürlüğü çalışmalarını içeren video gösteriminin ardından resim ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Ayyıldız tarafından verildi. Öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik eden Vali Ayyıldız bundan sonraki çalışmalarında da başarılarının devamını diledi.