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Tabiat parklarına uyarıcı pankartlar asıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü(DKMP) Eskişehir Şubesi tarafından kentte bulunan bazı park girişlerine, pandemi uygulamalarını kapsayan uyarıcı pankartlar asıldı.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Eskişehir Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından Musaözü ve Yunusemre Tabiat Parklarına, vatandaşların pandemi sürecinde uyması gereken kuralları kapsayan uyarıcı pankartlar ve bilgilendirici tabelalar asıldı. Parklara gelen ziyaretçilerin, kurallara dikkat etmesi ve gerekli özenin gösterilmesi gerektiği belirtildi.

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