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Tabip Odası'ndan ödül töreni

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri içinde yeralan ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı’nda yapıldı.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri içinde yeralan ödül töreni Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda yapıldı.


Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Yönetim kurulu üyesi Dr. Nazan Aksaray'ın 14 Mart'ın 100 yılına nasıl gelindiğini anlatan, aynı zamanda Türkiye tıp tarihini özetleyen konuşmasının ardından, Tabip Odası Başkanı Dr.M.Akif Aladağ'ın Türk Tabipler Birliğinin tarihçesini ve sağlık ortamını anlatan konuşmasını yaptı.


CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çeşitli demokratik kitle örgüt temsilcilerinin katıldığı törende meslekte 30,40,50 ve 60.yıl ödülleri verildi. Daha sonra yerel ve ulusal basında ödül kazanan 13. Basın Sağlık Ödülleri sahiplerine verilmesi izledi.


Ödül töreni bir kokteyl ile sonlandı.

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