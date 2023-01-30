Tablo gibi gökyüzüne sığırcık sürüsünden fırça darbeleri

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gökyüzünü kızıla boyayan gün batımı manzarasını adeta dans ederek süsleyen sığırcık sürüsü, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde gökyüzü gün batımı esnasında kızıla boyandı. Telefonuyla manzarayı kaydeden bir vatandaşın telefonuna gökyüzünde adeta dans eden sığırcık sürüsü takıldı. Kızıl gökyüzünde birlikte ahenk içerisinde uçan sığırcıklar kartpostallık manzara oluşturdu. Gün batımı manzarasını süsleyen sığırcık sürücü, semaların güzelliğine güzellik kattı. Eskişehir semalarında adeta dans eden sığırcık sürüsünün uyumu görenleri mest etti.